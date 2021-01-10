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Spor

Kasımpaşa'da iki eksik

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak. Lacivert beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest forma giyemeyecek.

AA10 Ocak 2021 Pazar 11:45 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 11:45
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Kasımpaşa, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde yaptığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan ise kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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