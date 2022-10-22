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Spor

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita forma giyemeyecek.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi iki eksik
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 10 mücadelede 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, hanesine 13 puan yazdırdı.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, birinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Kayserispor ise 16 puan elde etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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