İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2021 Pazar / 19 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 3 eksik
Spor

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Kasımpaşa'da, sakatlıkları bulunan Kevin Varga, Mortadha Ben Ouanes ve Nicolai Jorgensen forma giyemeyecek.

AA26 Eylül 2021 Pazar 12:08 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 12:09
ABONE OL

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 5 puanı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligde üçer galibiyet ve beraberlik sonucunda 12 puan elde etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga, Mortadha Ben Ouanes ve Nicolai Jorgensen maçta forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.