Kasımpaşa'da Olivier Veigneau'nun sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı
Kasımpaşa, Olivier Veigneau ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Kasımpaşa, Fransız savunmacı Olivier Veigneau ile sözleşme yenilediğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Olivier Veigneau ile 2020 yıllına kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi.
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