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Spor

Kasımpaşa'da Sadiku ve Luckassen'in durumu maç saatinde belli olacak

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Kasımpaşa'da, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara yeni başlayan Sadiku ve Luckassen durumları maç saatinde belli olacak.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:18
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında yarın lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Kasımpaşa, ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 yenilgiyle bir puan çıkarabildi.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunan lacivert-beyazlı takım, 26 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 1-0 mağlup etmişti.

Lacivert-beyazlı ekipte, sarı kart cezalısı Yusuf Erdoğan yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara yeni başlayan Loret Sadiku ve Derrick Luckassen'in Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Daniel Drinkwater maçta oynayamayacak.

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