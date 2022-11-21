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Spor

Kasımpaşa'da Sinan Kaloğlu sürprizi!

Şenol Can'la yollarını ayıran ve teknik direktör arayışı içinde olan Kasımpaşa, Selçuk İnan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. İstanbul ekibi, koltuğu Sinan Kaloğlu'na teslim etmeyi planlıyor.

IHA21 Kasım 2022 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da Sinan Kaloğlu sürprizi!
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Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, sezonun kalanında koltuğu Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na teslim etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Selçuk İnan'la görüşen ancak anlaşmaya varamayan Kasımpaşa, bu hafta Sinan Kaloğlu ile görüşecek. Pro Lisans sahibi olmasının yanı sıra Almanca ve İngilizce bilmesi, Kaloğlu'nu bir numaralı aday yapıyor. Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın başında bulunan Sinan Kaloğlu, sezona iyi bir başlangıç yapamasa da son haftalarda kaybetmeyen bir takım ortaya çıkardı ve İzmir temsilcisi düşme hattının üzerine çıktı.

Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak üst üste alınan 3 yenilginin ardından yolları ayıran Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaşmış ancak Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte genç çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceğini açıklamıştı. Kasımpaşa geride kalan 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.

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