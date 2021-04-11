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Spor

Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi iki eksik

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Lacivertli beyazlılarda, kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA11 Nisan 2021 Pazar 11:40 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 11:40
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde yaptığı 32 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 35 puanla girdi.

Helenex Yeni Malatyaspor ise çıktığı 31 müsabakada 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, 33. hafta sonunda 33 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier karşılaşmada forma giyemeyecek.

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