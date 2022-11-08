Kasımpaşa'dan 1461 Trabzon'a yarım düzine gol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kasımpaşa, evinde 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 6-1'lik farklı bir galibiyet elde ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Hajradinovic'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

8. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

26. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Tirpan, çalımlarla ceza sahasın girdi. Bu oyuncuya yapılan müdahale sonrasında hakem pozisyonu avantaja bırakırken, boşta kalan topu Hajradinovic filelere gönderdi. 3-0

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Petretta'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği ortada boş pozisyondaki Aytaç Kara vurdu ve farkı 4'e çıkardı. 4-0

41. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Ali Sühan'da kaldı. Hajradinovic'le verkaç yapan bu futbolcu, kaleciyi geçip topu boş kaleye gönderdi. 5-0

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selim Dilli, sol çaprazda müsait pozisyondaki Fall'a çıkardı. Rakibinden sıyrılan bu futbolcu plase bir vuruşla 6. golü attı. 6-0

88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fuat Bavuk'unn penaltı noktasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Atalay Yıldırım, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 6-1

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu xx, Emrah Ünal xx, Anıl Usta xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xxx, Bruma xxx, Ryan Donk xxx (Yasin Özcan dk. 69 xx), Berat Kalkan xxx, Petretta xxx, Tirpan xxx (Oğuzhan Efe dk. 46 xx), Hajradinovic xxx, Aytaç Kara xxx (Selim Dilli dk. 64 xx), Mortadha xxx (Tunay Torun dk. 46 xx), Ahmet Emin Engin xxx (Fall dk. 65 xx), Ali Sühan Demirel xxx

Yedekler: Yunus Emre Şentürk, Melih Akyüz, Daniel Graovac, Fode Koita, Mehmet Feyzi Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Can

1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut x, Berkan Aydeniz x, Onur Akdeniz x, Mert Özmen x (Avellino (dk. 79 x), Ali Eren İyican x, Tunahan Ergül x, Arif Morkaya x (Cihat Çakmak dk. 60 xx), Ahmet Çakmak x (Kerem Baykuş dk. 46 x), Berkay Sefa Kara x (Atalay Yıldırım dk. 46 x), Denizhan Taşkan x (Utku Şen dk. 55 x), Fuat Bavuk x

Yedekler: Azat Kuçkar, Buğrahan Karslı, Nafican Yardımcı, Abdulkadir Korkut, İsmail Haktan Odabaşı

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Goller: Ali Sühan (dk. 7 ve 41), Aytaç Kara (dk. 8 ve 32), Hajradinovic (dk. 26), Fall (dk. 66) (Kasımpaşa), Atalay Yıldırım (dk. 88) (1461 Trabzon FK)

Sarı kart: Arif Morkaya (1461 Trabzon)