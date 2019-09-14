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Kasımpaşa'dan 'amigo spiker' tepkisi

Kasımpaşa, dün akşam oynanan Galatasaray maçının spikeriyle ilgili sert bir açıklama yayımladı.

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‘Beinsports spikerinin maçımızı Galatasaray amigosu gibi anlatmasını kınıyoruz!’ denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:
 
“Dün akşam Galatasaray SK ile deplasmanda oynadığımız ve yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanan karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'in maçı anlatırken Galatasaray'ın attığı golde bir amigo edasıyla bağırması, Galatasaray'ın her pozisyonunda sanki o takımın taraftarıymışçasına maçı anlatması kamuoyunun ve bizlerin dikkatinden kaçmamıştır. Spikerin Galatasaray'ın golünün ardından sanki bir Avrupa maçı anlatır gibi, rakip yabancı bir takım gibi coşkuyla sevinmesi ve Falcao naralarının ardından hoşgeldin İstanbul'a, hoşgeldin Galatasaray'a, ilk maç ilk imza şeklinde bağırarak gole sevinmesinin hiçbir şekilde izahı olamaz. Dünyaca tanınan bir marka olan Beinsports kurumuna yakışmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Hiçbir şekilde tarafsızlık ilkesine uymayan bir anlatım gerçekleştiren spiker Melih Şendil'in bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyor, 1921'den beri var olan ve armasında ay-yıldızı gururla taşıyan Kasımpaşamızın şanlı tarihini hiçe sayan bu taraflı anlatımı kınıyoruz. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Beinsports'un artık hiçbir şekilde başka takımların amigosu gibi davranan spikerlerini istemediğimizi ve her zaman tarafsızlık ilkesini benimsemiş spiker ve yorumcuların yayıncı kuruluşta görev almasını istediğimizi kamuoyuna ve Beinsports yönetim kuruluna bildiririz.”

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