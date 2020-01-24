24.01.2020 14:27 - Güncelleme: 24.01.2020 14:29

Kasımpaşa, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”