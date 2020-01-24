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Spor

Kasımpaşa, Oussama Haddadi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Kasımpaşa, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi'yi transfer ettiğini açıkladı.

24.01.2020  14:27 - Güncelleme: 24.01.2020  14:29

Kasımpaşa, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

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