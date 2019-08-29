Kasımpaşa'dan Quaresma için resmi açıklama: Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederse imzalar atılacak
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, 'Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek' ifadelerini kullanarak resmi imzanın yakın olduğunu söyledi.
Beşiktaş Futbol Takımı’nın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş’la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.
Öksüz, “Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak.” ifadelerini kullandı.
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