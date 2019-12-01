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Kasımpaşa,Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Kasımpaşa'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. 
 
Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

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