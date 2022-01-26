Kasımpaşalı Eren Elmalı için geldiler! Manchester United, Tottenham ve...

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:20 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:20

Süper Lig ekiplerinde Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı için önemli bir iddia gündeme geldi. Avrupa'dan Manchester United, Atalanta ve Tottenham'ın Eren Elmalı için Kayserispor maçını takip ettiği belirtildi. 21 yaşındaki sol bek Kasımpaşa formasıyla bu sezon 23 maça çıktı.

EREN ELMALI İÇİN GELDİLER

TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün'ün katıldığı programda aktardığı bilgiye göre; Avrupa'nın önemli ekiplerinden Manchester United, Tottenham ve Atalanta, Eren Elmalı için Kasımpaşa-Kayserispor maçını takip etti.



Ayrıca Tarık Üstün, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı'yı çağırabileceğini belirtti.

EREN ELMALI'NIN PERFORMANSI

Kartalspor'un altyapısından yetişen Eren Elmalı, Kasımpaşa forması ile bu sezon 23 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki sol bek oyuncusu 2 asistle takımına katkıda bulundu.