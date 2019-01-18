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Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'ye 4 maç ceza yolda

Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'nın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından rakibin yüzüne tükürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kalan Diagne'yİ 4 maç men cezası bekliyor.

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Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'nın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından rakibin yüzüne tükürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kalan Diagne'yi büyük bir tehlike bekliyor.
 
Süper Lig'in ilk yarısında attığı 20 golle takımına büyük bir katkı sağlayan Diagne'nin kupa maçındaki hareketinden dolayı 4 maç ceza alması bekleniyor.
 
Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre; Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 maç men cezası veriliyor ve Diagne de bu talimata göre alt sınırdan 4 maç ceza tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
 
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilecek olan Digane, PFDK tarafından 4 maç ile cezalandırılırsa Rizespor, Alanyaspor (kupa), Başakşehir ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.
 
Akhisarspor - Çaykur Rizespor maçında Seleznyov, hakem Serkan Çınar'ın VAR'a başvurmasının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kalmış ve Ukraynalı futbolcui Çaykur Rizespor forması giyen Matic Fink'e tükürdüğü için 4 maç ceza almıştı.
 
Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'nın Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından rakibin yüzüne tükürdüğü için kırmızı kartla oyun dışında kalan Diagne'yi büyük bir tehlike bekliyor.
 
Süper Lig'in ilk yarısında attığı 20 golle takımına büyük bir katkı sağlayan Diagne'nin kupa maçındaki hareketinden dolayı 4 maç ceza alması bekleniyor. 
 
Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre; Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 maç men cezası veriliyor ve Diagne de bu talimata göre alt sınırdan 4 maç ceza tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilecek olan Digane, PFDK tarafından 4 maç ile cezalandırılırsa Rizespor, Alanyaspor (kupa), Başakşehir ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek. 
 
Akhisarspor - Çaykur Rizespor maçında Seleznyov, hakem Serkan Çınar'ın VAR'a başvurmasının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kalmış ve Ukraynalı futbolcui Çaykur Rizespor forması giyen Matic Fink'e tükürdüğü için 4 maç ceza almıştı.
 
(Sporx)

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