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Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk  maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
 
Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat  18.30'da başlayacak.
 
Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor ve Menemen Belediyespor'u eledi.
 
Aytemiz Alanyaspor ise 4. turda Altındağ Belediyespor, 5. turda ise  Kahramanmaraşspor'u saf dışı bıraktı. Rövanş karşılaşması 24 Ocak Perşembe günü yapılacak. (AA)

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