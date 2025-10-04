İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, yarın Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Alper Akarsu görev yapacak.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 10:04
Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Süper Lig'deki 7 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlikle 3 mağlubiyet yaşayan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 8 puanla 11. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, sonrasındaki 4 müsabakadan 2'şer galibiyet ve beraberlik çıkartarak mağlubiyet görmedi.

Konyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplayarak 1 maçı eksik 8. sırada yer aldı.

Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Haris Hajradinovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

