17 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 21.30'da başlayacak.

17 Ağustos 2025 Pazar 09:41
Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen üstlenecek.

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlılar, sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor ise ligdeki ilk maçında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

