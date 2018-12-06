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Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'ten ilginç tavır! Yedek kulübesi yerine tribüne çıktı

Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet, Menemen Belediyespor'la oynanan Türkiye Kupası maçında yedeklerde yer aldı ancak Mısırlı oyuncu, tribünde oturmayı tercih etti.

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Süper Lig'de müthiş bir performans sergileyen ve Başakşehir'in ardından ligde ikinci sıraya yerleşen Kasımpaşa'da Trezeguet krizi yaşanıyor.

Sezon başı Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mısırlı oyuncu bugün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kadroda olmasına rağmen tribünde yer alması dikkat çekti.

Tribüne çıktı

Menemen Belediyespor'la oynanan mücadelede Mustafa Denizli tarafından yedeklerde tercih edilen oyuncu, tribüne çıktı!

8 milyon euroluk teklif var

24 yaşındaki oyuncu için Suudi Arabistan'dan 8 milyon euroluk teklif olduğu, Trezeguet'nin de takımdan kesinlikle ayrılmak istediği ancak kulübün isteksiz tavırlarının oyuncuyu isyan noktasına getirdiği öğrenildi.

Denizli de rahatsız

Teknik direktör Mustafa Denizli de Trezeguet sorunundan oldukça rahatsız. Takımın iyi gidişatının ve moral-motivasyonun seviyesinin bozulmasını istemeyen Mustafa Denizli'nin, oyucunun takım toplantılarına ve antrenmanlara katılmasını istemediği hatta Mısırlı'nın kadro dışı kısa süre içinde kalabileceği bilgisi edinildi.

(Fanatik)

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