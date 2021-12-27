Kasımpaşa'nın rakibi Kocaelispor

AA 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:49

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Kasımpaşa, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.



Lacivert-beyazlı takım, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Kocaelispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu turda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0, 4. turda ise Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.