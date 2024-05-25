İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2024 Cumartesi / 18 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa'nın son hafta konuğu Beşiktaş
Spor

Kasımpaşa'nın son hafta konuğu Beşiktaş

Kasımpaşa, Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lacivert beyazlı ekip maçı kazanması durumunda ligi 5. sırada bitirecek.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
Kasımpaşa'nın son hafta konuğu Beşiktaş
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı.

Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.

Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.