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Spor

Kasımpaşa'nin yeni transferi: Antonin Barak

Kasımpaşa, İtalyan ekibi Fiorentina forması giyen Çek futbolcu Antonin Barak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA7 Eylül 2024 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Kasımpaşa'nin yeni transferi: Antonin Barak
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Kasımpaşa yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda Serie A ekibi Fiorentina forması giyen Çek futbolcu Antonin Barak'ı transfer etti. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Antonin Bark, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcu, Fiorentina ile geçen sezon 21'i İtalya Serie A, 10'u UEFA Konferans Ligi, 2'si İtalya Kupası ve 1'i de İtalya Süper Kupası olmak üzere 34 maçta forma giyerken 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Barak ayrıca Çekya Milli Takımı ile 44 maçta görev yaparken, 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Çek futbolcu kariyerinde Slavia Prag, Lecce, Udinese ve Hellas Verona formaları giydi.

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