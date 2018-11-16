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Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçının saati 13.30'dan 19.00'a alındı

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor maçının saatinde değişikliğe gidildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor maçının saatinde değişikliğe gidildi.

Ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın 13.30 olarak açıklanan başlangıç saati 19.00 olarak değiştirildi.

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