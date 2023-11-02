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Spor

Katalan devinden çılgın proje!

İspanya'nın köklü kulübü Barcelona, yenilenen Camp Nou'da ölen taraftarlarının küllerini saklayacak.

2 Kasım 2023 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
Katalan devinden çılgın proje!
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Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou'da çok ilginç bir proje hayata geçiyor.

Camp Nou'da 26.600 Barcelona taraftarı için kolumbaryum (Editör Notu: Cenazesinin yakılmasını isteyenlerin küllerinin bulunduğu toplu alan) olacak. Büyük bir anıt inşa edilecek ve 26.600 Barça taraftarının külleri bu anıtta yer alacak.

Barcelona Kulübü, kolumbaryumda yer almak isteyenler için salı gününden itibaren erken satış dönemine başlayacak. Önce kulüp üyeleri, ardından kombine sahipleri ve sonra genel satış dönemi olacak.

Camp Nou'nun yanında yer alacak olan kolumbaryumdan gökyüzüne dört küp üzerinden ışıklar da saçılacak ve bu kişilerin anıları bu şekilde canlı tutulacak.

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