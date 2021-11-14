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Spor

Katar 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin de katılımıyla güvenlik tatbikatı yapacak

Katar, '2022 FIFA Dünya Kupası' ve '2021 FIFA Arap Kupası'nın güvenliği için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin katılımıyla askeri ve güvenlik tatbikatı gerçekleştirecek.

AA14 Kasım 2021 Pazar 15:07 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 15:07
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Katar'ın başkenti Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Katar Güvenlik ve Emniyet Operasyonları Komitesi tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Katar'ın ev sahipliği yapacağı iki uluslararası futbol turnuvasına hazırlık kapsamında 13 ülke ve 28'e varan tarafın katılımıyla 15-17 Kasım'da askeri ve güvenlik tatbikatı düzenleneceği duyuruldu.

"Vatan" adı verilen tatbikatta tüm katılımcılar arasında iş birliği mekanizmasının etkinleştirilmesi ve turnuvalarda ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarına karşı çözüm planları geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Tatbikata Katar ve Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, İspanya, İngiltere, Umman, Fransa, Portekiz, İtalya, Almanya, Kuveyt ve Ürdün katılacak.

Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası, 30 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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