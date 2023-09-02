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Spor

Katar ekibi Marco Verratti için kesenin ağzını açtı

Katar ekibi, Al-Arabi, PSG forması giyen İtalyan orta saha Marco Verratti için 50 milyon euro'luk teklifte bulundu.

2 Eylül 2023 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Katar ekibi Marco Verratti için kesenin ağzını açtı
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Adı birçok kulüple anılan Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti'ye bir talipte Katar'dan çıktı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Katar ekibi Al-Arabi, Marco Verratti için Fransız deviyle temasa geçti.

Katar ekibi yetkililerinin İtalyan orta saha için 50 milyon euro bonservis teklif ettiği belirtildi.

PSG'NİN CEVABI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde PSG ile olan sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzatmış olsa da Marco Verratti'nin PSG'nin planlarında yer almadığı ve bonserviste uzlaşma sağlanması durumunda Al-Arabi'ye transferinin sonlanacağı öne sürüldü.

PSG KARİYERİ

2012 yılından bu yana Paris Saint-Germain'de forma giyen Verratti, Fransız ekibinde 416 maçta sahaya çıktı ve 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.

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