İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6285
  • EURO
    19,4165
  • ALTIN
    1051.25
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Katar, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na veda etti
Spor

Katar, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na veda etti

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, Ekvador ile Hollanda'nın 1-1 berabere kalmasının ardından turnuvaya veda eden ilk takım oldu.

AA25 Kasım 2022 Cuma 21:20 - Güncelleme:
Katar, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'na veda etti
ABONE OL

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

A Grubu'nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador'a 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada ise Senegal'e 3-1 mağlup oldu.

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

İkinci maçlar sonrasında A Grubu'nda Hollanda ve Ekvador'un 4'er, Senegal'in ise 3 puanı var.

Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası'nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.