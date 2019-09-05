Katar ve BAE'de transfer döneminin sürmesi Jeremain Lens için Beşiktaş yönetimini ümitlendirdi
Avrupa’da transfer dönemi kapanmasına rağmen Katar ve BAE’de hala transferin sürmesi Lens için yönetimin ümitlerini artırdı.
Lens’in takımdan ayrılma ihtimali hala devam ediyor. Avrupa’da transfer dönemi resmen kapansa da Katar ve BAE’de transferin bitmesine 1 ay olması Siyah-Beyazlı yönetimin umutlarını iyice artırdı. Siyah-Beyazlılar, daha önce de Negredo’yu da Avrupa’da transfer döneminin bitmesinden 2 hafta sonra satmıştı.
(Güneş)
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