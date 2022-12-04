Katar'da çeyrek finalde ilk eşleşme: Arjantin-Hollanda

FIFA 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmada Arjantin, 2-1'lik skor ile sahadan galibiyetle ayrıldı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Lionel Messi ve 57'nci dakikada Julian Alvarez atarken, Avustralya'nın tek sayısı ise 77'nci dakikada Enzo Fernandez'in kendi kalesine attığı gol ile geldi. Arjantin bu sonucun ardından çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

LIONEL MESSI 1000'İNCİ MAÇINA ÇIKTI

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Avustralya karşılaşmasıyla 1000'inci maçına çıkan Lionel Messi, bu karşılaşmalarda 789 gol atarken 348 asist yaptı. Öte yandan 35 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda bir gol daha atması durumunda 10 gole ulaşarak Gabriel Batistuta'yı yakalayacak ve Arjantin forması ile Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak olacak.