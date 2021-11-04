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Spor

Kavgada yaralanan Beşiktaşlı taraftarlar taburcu edildi

Jose Alvalade Stadı önünde Sporting Lizbon ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında yaşanan kavgada hastaneye kaldırılan 3 Beşiktaşlı taraftar, taburcu edildi.

4 Kasım 2021 Perşembe 00:06 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 00:06
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Kavgada yaralanan 3 Beşiktaşlı taraftar hastaneden taburcu edildi

Lizbon Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgilerde, iki takımın taraftarları arasında dün akşam Jose Alvalade Stadı önünde çıkan kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 Beşiktaşlı taraftarın taburcu oldukları öğrenildi.

Verilen bilgilerde, hastaneye giden söz konusu taraftarların Almanya'dan gelen Beşiktaşlılar oldukları, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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