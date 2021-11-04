Kavgada yaralanan Beşiktaşlı taraftarlar taburcu edildi

Kavgada yaralanan 3 Beşiktaşlı taraftar hastaneden taburcu edildi
Lizbon Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgilerde, iki takımın taraftarları arasında dün akşam Jose Alvalade Stadı önünde çıkan kavgada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 Beşiktaşlı taraftarın taburcu oldukları öğrenildi.
Verilen bilgilerde, hastaneye giden söz konusu taraftarların Almanya'dan gelen Beşiktaşlılar oldukları, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri kaydedildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.