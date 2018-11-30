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Kawhi Leonard 37 sayı attı Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı uzatmalarda devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Toronto Raptors, uzatmalara giden maçta Golden State Warriors'ı 131-128 yendi.

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NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors,  sahasında ağırladığı son şampiyonu 131-128 mağlup ederken, üst üste yedinci  galibiyetini elde etti.

Raptors'ta Kawhi Leonard 37 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.  Pascal Siakam 26, Serge Ibaka 20 sayı üretti.

Warriors'ta ise 51 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Kevin  Durant'ın performansı mağlubiyete engel olamadı. Klay Thompson 23, Jonas Jerebko  20 sayıyla maçı tamamladı.

LeBron galibiyeti getirdi

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle  oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 104-96 yendi.

Ev sahibi ekipte, Brandon Ingram 14, Josh Hart 13 sayıyla galibiyete  katkıda bulunurken, konuk takımda ise Domantas Sabonis 20 sayı, 15 ribauntla  "double double" yaptı.

Günün diğer mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda Sacramento  Kings'i 133-121 mağlup etti.

Son 10 maçındaki 9. galibiyetini elde eden Clippers'ta Tobias Harris  28, Montrezl Harrell 24 sayıyla oynadı. Sacramento Kings forması giyen Bogdan  Bogdanovic, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

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