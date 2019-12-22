Star Spor 22.12.2019 00:37 - Güncelleme: 22.12.2019 00:37

SÜPER Lig’de ilk yarının son büyük maçı bu akşam oynanacak. Zirve yarışında beklenmedik puan kayıpları ile ağır yara alan Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda saat 19.00’da kozlarını paylaşacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maç beIN Sports 1’den naklen ekranlara gelecek. Maç öncesi Kanarya lider Sivas’ın 8, Kartal ise 6 puan gerisinde. Bu nedenle kaybeden takım, Yiğidolar’ın da kazanması halinde zirve yarışından iyice uzaklaşacak.

EZELİ REKABETTE FENER ÜSTÜN

Bu zorlu derbi öncesinde iki ezeli rakip ligde 126 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-Lacivertli takım, Beşiktaş’a karşı galibiyet sayısında 46-39, gollerde ise 141-100 önde.Tüm maçlar dikkate alındığında ise 349 randevuda Kanarya’nın üstünlüğü bu kez galibiyet sayısında 132-124, gollerde ise 482-440 olarak öne çıkıyor. Bugünkü maç öncesinde Kanarya’da Emre. Serdar ve Muriç, Kartal’da ise Burak, Gökhan, Lens, Necip ve Ruiz sarı kart sınırında. Bu isimlerden sarı kart görenler ilk devrenin son maçında forma giyemeyecekler.

Ersun Yanal Avcı’ya karşı 4-2 üstün

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Beşiktaş’ın hocası Abdullah Avcı bundan önce farklı takımlarda birbirlerine karşı 9 kez rakip oldu. Yanal bu mücadelelerde 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. Avcaı 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Abdullah Avcı, kariyerinde ilk kez Fener derbisine çıkarken, Galatasaray önündeki tek derbisinde ise 1-0 ile sevinen taraf olmuştu. Yanal’ın derbi karnesi ise zayıf, Ersun Hoca, Fener’in başında 8 derbi mücadelesi verdi. Bunların sadece 1’ini kazandı. Avcı da Kadıköy’de Fener’e karşı 11 maçta tek galibiyet alabildi.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Vedat Muriqi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak