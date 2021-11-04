star.com.tr 4 Kasım 2021 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 19:18

Beşiktaş'ın 2017 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'e transfer olan Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'te aradığını bulamadı. Utku Yuvakuran, Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun gerisinde kalarak henüz forma şansı bulamadı.

UTKU YUVAKURAN, BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Utku Yuvakuran, 2016'da Beşiktaş'a kiralanmış, sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı. 2017 yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Utku ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.