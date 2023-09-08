İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8469
  • EURO
    28,7903
  • ALTIN
    1660.69
  • BIST100
    8391.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayseri, ''2024 Avrupa Spor Şehri'' için aday oldu
Spor

Kayseri, ''2024 Avrupa Spor Şehri'' için aday oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, '2024 Avrupa Spor Şehri' için adaylık başvurusunda bulundu.

AA8 Eylül 2023 Cuma 10:53 - Güncelleme:
Kayseri, ''2024 Avrupa Spor Şehri'' için aday oldu
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, Kayseri'nin gelecek yıl 2024 Avrupa Spor Şehri seçilmesi için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna (ACES Europe) başvurdu.

Başvurunun ardından ACES Europe'un 4 temsilcisi, kentteki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi.

Spor AŞ'ye bağlı faaliyet gösteren spor tesislerini gezen ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Spor AŞ'nin Kayserililere sporu sevdirdiğini belirtti.

Kayseri'nin Avrupa standartlarında spor tesislerine sahip olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Spor şehri Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı alması için başvurumuzu yaptık. Bu başvuru kapsamında şehrimizdeki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini görmek üzere şehrimize gelen heyet üyeleri belediyemizi ziyaret etti. Şehrimizde yapılan ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinden bahsettim. Komite üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da kentte yapılan spor faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgi verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.