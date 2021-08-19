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Spor

Kayseri Basketbol Avrupa sahnesinde! Grup eşleşmeleri belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi ön elemesinde Romanya'dan ACS Sepsi, Macaristan'dan ise Atomeromu KSC Szekszard ile eşleşti.

DHA19 Ağustos 2021 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 18:27
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Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'un karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Ön eleme oynayacak olan Kayseri temsilcisi, Romanya'dan ACS Sepsi, Macaristan'dan ise Atomeromu KSC Szekszard ile eşleşti.

Karşılaşmalar 21 ve 23 Eylül'de Romanya'da oynanacak. Ön eleme müsabakaları öncesi açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "21 Eylül tarihinde Macaristan temsilcisi Atomeromu KSC Szekszard, 23 Eylül'de ise ACS Sepsi takımları ile karşılaşacağız. Kadınlar Avrupa Ligi grup maçlarına kalmak için mücadele edecek takımımıza ve teknik kadromuza güveniyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

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