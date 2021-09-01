İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2021 Çarşamba / 24 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3085
  • EURO
    9,8483
  • ALTIN
    484.212
  • BIST100
    1474.13
Spor

Kayseri Basketbol'a iki yeni transfer

HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yabancı transferleri Renata Brezinova ve Egle Siksnuite sağlık kontrolünden geçti.

DHA1 Eylül 2021 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:23
ABONE OL

2021-2022 sezonu öncesi Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Çekyalı basketbolcu Renata Brezinova ile Litvenyalı Egle Siksnuite, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Renata Brezinova, "Hedeflarım var.

Özellikle Avrupa Kupası'nda takıma katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu. Egle Siksnuite ise, "Kayseri'de bulunduğum için çok mutluyum. İzmit Belediye'de oynarken 2 kere daha Kayseri'ye gelmiştim. Burada bulunmaktan mutluyum.

Her zaman daha fazla kazanmak istiyorum. Kendime 'neden daha iyiye gitmeyesin' diyorum. Kadınlar Avrupa Ligi'nde gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.