Kayseri Basketbol'a iki yeni transfer

DHA 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:23

2021-2022 sezonu öncesi Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Çekyalı basketbolcu Renata Brezinova ile Litvenyalı Egle Siksnuite, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Renata Brezinova, "Hedeflarım var.

Özellikle Avrupa Kupası'nda takıma katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu. Egle Siksnuite ise, "Kayseri'de bulunduğum için çok mutluyum. İzmit Belediye'de oynarken 2 kere daha Kayseri'ye gelmiştim. Burada bulunmaktan mutluyum.

Her zaman daha fazla kazanmak istiyorum. Kendime 'neden daha iyiye gitmeyesin' diyorum. Kadınlar Avrupa Ligi'nde gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum" dedi.