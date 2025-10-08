Kayseri Kadın FK, lige Hatay'da başlıyor

TFF Kadınlar 1. Ligi Fikstürü, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. TFF Kadınlar 1. Ligi'nde ilk devre 18 Ekim 2025 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 21 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasında devre arası süreci yaşanacak. İkinci yarı, 11 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Şubat 2026 - 1 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak son hafta maçlarıyla TFF Kadınlar 1. Ligi son bulacak. Bu sezon17 takım, 8 ve 9'lu A ve B Grubu'na ayrıldı. Kayseri Kadın FK, bu sezon A Grubu'da Adana İdmanyurduspor, Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor, Gaziantep Safir Spor Kulübü, Gazikentspor, Genç Ülküm Spor Kulübü, Hatay Defne 1994 Spor Kulübü, Şırnak Kadın Spor Kulübü takımları ile mücadele edecek.

A Grubu'nda ilk haftanın maçları ise şöyle:

A Grubu ilk hafta maçları

Gaziantep Safir Spor Kulübü - Gazikentspor

Hatay Defne 1994 Spor Kulübü - Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü

Adana İdmanyurduspor - Şırnak Kadın Spor Kulübü

Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor - Genç Ülküm Spor Kulübü