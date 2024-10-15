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Spor

Kayseri Kadın FK, lige İstanbul'da başlayacak

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK, 2024-2025 sezonuna 20 Ekim Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Ataşehir Belediyespor maçı ile başlayacak.

IHA15 Ekim 2024 Salı 11:22 - Güncelleme:
Kayseri Kadın FK, lige İstanbul'da başlayacak
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Yapılan fikstür çekimi sonrasında TFF Kadınlar 1.Ligi'ndeki tek Kayseri ekibi Kayseri Kadın FK, B Grubu'nda yer aldı. Sarı-Kırmızılı takım bu grupta Megapol Spor Kulübü, Sakarya Kadın Futbol Kulübü, Bitexen Adana İdmanyurduspor, Yüksekova Spor Kulübü, Bitexen 1207 Antalya Spor, Ataşehir Belediye Spor ve Kocaeli Bayan Futbol Kulübü takımları ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kayseri ekibi ligde ilk maçını 20 Ekim Pazar günü İstanbul deplasmanında Ataşehir Belediyespor ile oynayacak. TFF Kadınlar 1. Ligi'nde ilk devre 19-20 Ekim 2024 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2-14 Aralık 2024 tarihleri arasında devre arası süreci yaşanacak. İkinci yarı, 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde başlayacak ve 26 Ocak 2024 tarihinde sona ererken, 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak olan Play-Off ve Play Out maçları 23 Mart 2024 tarihinde son bulacak.

7 Nisan 2024 tarihinde TFF Kadınlar 1. Ligi sona erecek.

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