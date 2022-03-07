Kayseri'de 3 puan Alanyaspor'un

Süper Lig'de 28. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu.
Yukatel Kayserispor'un golünü 34. dakikada Andrea Bertolacci kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golleri 41. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman son dakikalarda kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 46'ya yükseltti. Yukatel Kayserispor 38 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Kayserispor'u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
34. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Sol kanattan Carole'un ceza sahasına ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
41. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...