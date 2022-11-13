Kayseri'de 3 puan Konyaspor'un

Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

RHG Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'un tek golü Majid Hosseini'den geldi.

Kayserispor bu sonuçla 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyet aldı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise haftayı bay geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ceza sahasında Hosseini'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

9. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta, Guilherme'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

19. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası içerisinde Emrah Başsan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi önce devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada penaltıyı kullanan Diouf, topu filelere gönderdi: 1-2

Maçın ilk yarısı Arabam.com Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

70. dakikada Bytyqi'nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahasında Oğulcan Ülgün sert vurdu ama meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma Arabam.com Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Furkan Ürün

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios (Dk. 80 İlhan Parlak), Carole, Campanharo (Dk. 61 Ali Karimi), Kemen (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 80 Mane), Mensah, Thiam (Dk. 61 Mustafa Pektemek), Gavranovic

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 65 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Bytyqi (Dk. 90 Muriç) Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 78 Amilton), Diouf

GOLLER: Dk. 8. Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 9 Calvo, Dk. 22 Diouf (Penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Emrah Başsan, Dk. 37 Gavranovic Dk. 89 Gökhan Sazdağı, Dk. 90 Hossein, Dk. 66 Çağdaş Atan (Teknik direktör) (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bruno Paz, Dk. 66 Oğulcan Ülgün, Dk. 68 Guilherme, Dk. 90 Amilton (Arabam.com Konyaspor)