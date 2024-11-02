Kayseri'de gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile Serkan Damla'nın yönetimindeki Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç, karşılıklı pozisyonlara rağmen golsüz eşitlik ile sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 9 puana ulaşırken, Adana Demirspor ligde henüz galibiyet alamadı ve 2 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek.