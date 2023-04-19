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Spor

Kayseri'de kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Kasımpaşa maçı 0-0'lık skorla berabere tamamladı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Kayseri'de kazanan çıkmadı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Öte yandan Kasımpaşa'da Papy Djilobodji, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 45, Kasımpaşa 33 puana yükseldi.

Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmananına gidecek. Kasımpaşa sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kemen'in ceza sahasına ortasında, Thiam'a gelmeden araya giren Kasımpaşa defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanatta topla buluşan Fall'in ceza sahasına ortasında, Koita'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam'ın pasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

36. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak isteği top yeniden bu oyuncunun önüne geldi. Aytaç Kara'nın sol köşeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in ortasına Mensah'ın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan ceza sahasına giren Fall, kaleci Bilal Bayazıt'ı çalımla geçmek istedi. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

82. dakikada Koita'nın soldan ceza sahasına girdiği anda çektiği sert şut sonrası top yandan auta çıktı.

89. dakikada sol kantta topla buluşan Bahoken'in pasına hareketlenen Fall, kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı.

Maç 0-0 tamamlandı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Uzodimma, Ackah (Dk. 65 Cardoso), Kemen, Mensah (Dk. 76 Gavranovic), Mane (Dk. 76 Attamah), Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek), Thiam

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Donk, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Fall (Dk. 90+4 Tarkan Serbest), Mickael Tırpan, Hajradinovic (Dk. 65 Eysseric), Mounir (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Koita (Dk. 82 Bahoken)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Djilobodji (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 11 Koita, Dk. 30 Mickael Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 12 Kemen (Yukatel Kayserispor)

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