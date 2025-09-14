İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayseri'de kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Haber Merkezi14 Eylül 2025 Pazar 20:46 - Güncelleme:
Kayseri'de kazanan çıkmadı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kayserispor'un golünü 60. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Göztepe'ye beraberliği getiren golü 85. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından, 1 maçı eksik olan Kayserispor, puanını 3 yaptı. Göztepe ise puanını 9'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kayserispor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

  • Trendyol Süper Lig
  • Kayserispor Göztepe
  • RHG Enertürk Enerji Stadyumu

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.