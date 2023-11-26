Kayseri'de kazanan çıkmadı! Puanlar bölüşüldü

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Kayserispor, bu gole 73. dakikada Aylton Boa Morte ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 23 puana yükseldi.

Kayserispor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Kayserispor Thiam'ın indirdiği topla ceza sahası üzerinde buluşan Kemen'in sert şutunda top az farkla auta gitti.

21. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasına topla ceza sahası içerisinde buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Kemen ile verkaça yapan Morte'nin kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda kaleci Ertaş Özbir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Kemen'in rakip yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına yolladığı şık pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Morte'nin sert şutunda top sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

45+2. dakikada Rodrigues'in kaptığı topta hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Yusuf Erdoğan önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

48. dakikada Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yükselen Arif'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

73. dakikada Cardoso'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Boa Morte, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

81. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktada topu alan N'Diaye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah (Arif dk. 39), Carole, Karimi, Kartal, Moa Morte, Kemen (Ramazan dk. 67), Cardoso (Bahoken dk. 85), Thiam

Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, N'Diaye, Tayfun (Nani dk. 78), Michut (Emre dk. 60), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 78), Yusuf Erdoğan, Niang (Yusuf Barasi dk. 85)

Goller: Boa Morte (dk. 73) (Kayserispor), Yusuf Erdoğan (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Cardoso, Boa Morte (Kayserispor), Ertaç, Tayfun, Rodrigues (Adana Demirspor)