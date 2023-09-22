Kayseri'de maraton heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 24 Eylül'de koşulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mimar Sinan" temasıyla 24 Eylül Pazar günü "Bir maratondan daha fazlası" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte 21 ve 10 kilometre ile halk koşusu etaplarında yarışılacak.

Maratona, 25 ülkeden yabancı atlet, 40 elit sporcu ve 7 bin 500 koşucu başvurdu.

Toplam 453 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışlarda, parkur rekoru kıran atletler ayrıca ödüllendirilecek.