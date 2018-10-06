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Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserspor, Kadir Has Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Mücadelenin henüz 12. dakikasında Fırat Aydınus, VAR kararıyla Rotman'a, Orhan Ovacıklı'ya yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart verdi. Rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Kayseri ekibi 25. dakikada Saadane'yle 1-0 öne geçti. 45+1'de ise bu kez Samudio yaptığı faul sonrası VAR kararıyla kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda ise Kayserispor hucümdaki etkinliğini arttırdı. 62. dakikada Chery'le beraberliği yakayan ev sahibi ekip 74 dakikada Umut'la öne geçti. Fakat 86. dakikada sahneye çıkan Ali Çamdalı ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skora eşitliği getirdi. Maçta başka gol olmayınca Kayserispor ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 9'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 7. puanını hanesine yazdırdı.

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