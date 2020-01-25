25.01.2020 16:11 - Güncelleme: 25.01.2020 16:11

Kayserispor, 23. dakikada Bernard Mensah'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Ankaragücü, 48. dakikada Cebrail Karayel'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Mücadeleyi bırakmayan konuk ekip, 68. dakikada Alihan Kubalas'ın golüyle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından on yedinci sırada bulunan Ankaragücü 13 puana, on sekizinci sırada bulunan Kayserispor ise 11 puana yükseldi.

Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

GALATASARAY'A KARŞI İKİ CEZALI

Kayserispor'da sarı kart gören Pedro Henrique ve Bernard Mensah, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

"KALBİMİZ DE DUALARIMIZ DA SİZİNLE"

Kayserisporlu futbolcular Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi unutmayarak "Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ - Malatya." yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi statta depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kayserisporlu taraftarlar ise depremzedelere destek amaçlı atkı ve berelerini saha kenarına attı.