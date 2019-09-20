Kayseri’den vefa çağrısı

KAYSERİSPOR ekonomik sıkıntılarını çözmek amacıyla yardım kampanyası başlattı. Başkan Erol Bedir, Sarı-Kırmızılı kulübe gönül veren herkesi, “Şimdi Vefa Zamanı” sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasına destek olmaya davet etti. Kadir Has Kongre Merkezi’nde dün akşam yardım kampanyası düzenlenen geceyle resmen başlatıldı. Ulusal yayın yapan iki televizyon kanalı ve yerel televizyonların canlı yayınlarıyla taraftarlarına ulaştıklarını kaydeden Başkan Erol Bedir, “3830’a atılan her SMS kulübe 10 lira katkı sağlayacak” dedi. Kayserispor Başkanı düzenledikleri geceyle kampanyanın duyurusunu yaptıklarına dikkati çekerek, “Bizim işimiz bitti. Şimdi bu kampanya Kayserililer’in konusu haline geliyor. Gönül desteğin büyük olmasını istiyor. Başka takımlar ve şehirler, ‘Kayseri bunu nasıl yaptı?’ diyebilsin. Ancak buna Kayserililer karar verecek” ifadelerini kullandı. Bu arada Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cumartesi günü kendi evlerinde ağırlayacakları Denizlispor’u yenerek tırmanışya geçmek istediklerini söyledi.