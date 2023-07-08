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Spor

Kayserigücü FK'nin yeni başkanı İsmail Eğin oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübü'nde yeni başkan İsmail Eğin oldu.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Kayserigücü FK'nin yeni başkanı İsmail Eğin oldu
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Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübü'nde yeni başkan İsmail Eğin oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü' FK'de yeni dönem başladı. Uzun yıllar kulübün As Başkanlığı görevini yürüten iş insanı İsmail Eğin, kulübün yeni başkanı oldu. Eğin, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası görevi eski başkan Oğuz Doğanyiğit'ten devralarak mesaiye başladı.

Yeni sezona hazırlanmayı düşünmeyen ve ligden çekilme kararı alan Kayserigücü FK, yeni başkan İsmail Eğin'in gelmesiyle birlikte yeni ve önemli adımlar atacak. Sarı siyahlı kulüp, 2023-2024 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de boy gösterecek.

  • Kayserigücü Futbol Kulübü
  • İsmail Eğin
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