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Spor

Kayserigücü'nde Rasim Aykurt dönemi başlıyor

Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü, antrenör Rasim Aykurt ile anlaştı.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Kayserigücü'nde Rasim Aykurt dönemi başlıyor
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Kayserigücü Futbol Kulübü, antrenör Rasim Aykurt ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Sarı siyahlılar geçen sezon Başakpınarspor'da görev yapan tecrübeli antrenör Rasim Aykurt ile anlaştı. Rasim Aykurt'un yardımcılığını ise Fatih Karakuş getirildi. Kayserigücü Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz 2023-2024 sezonu için antrenör konusunda Rasim Aykurt ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz. Hoş geldin Rasim hoca" denildi.

  • Kayserigücü Futbol Kulübü
  • Rasim Aykurt
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