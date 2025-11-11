Kayserili atletler, başkentte 4 madalya kazandı

Kayseri Spor A.Ş.'nin minik atletleri; Ankara'da yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Türkiye Şampiyonası'ndan toplamda 4 madalya ile döndü. Öykü Mina Güneş ile Ceylin Akbudak Küçük Kızlar 1500m Takım Türkiye ikincisi, Oktay Ahmet Erdoğan, Mikail Ozan Fidan ve Malik Güçlü Küçük Erkekler 2000m Takım Türkiye üçüncüsü, Ravzanur Avkıran ve Duygu Gizem Aydın Yıldız Kızlar 2000m Takım Türkiye ikincisi oldu. Son olarak Enes Kaan Akgün ise Yıldız Erkekler 3000m Takım Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sporcuları ve Takım Antrenörü Burcu Subatan Belir'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.