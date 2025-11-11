İSTANBUL 19°C / 12°C
  Kayserili atletler, başkentte 4 madalya kazandı
Spor

Kayserili atletler, başkentte 4 madalya kazandı

Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. atletleri önemli dereceler elde etti.

11 Kasım 2025 Salı
Kayserili atletler, başkentte 4 madalya kazandı
Kayseri Spor A.Ş.'nin minik atletleri; Ankara'da yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Türkiye Şampiyonası'ndan toplamda 4 madalya ile döndü. Öykü Mina Güneş ile Ceylin Akbudak Küçük Kızlar 1500m Takım Türkiye ikincisi, Oktay Ahmet Erdoğan, Mikail Ozan Fidan ve Malik Güçlü Küçük Erkekler 2000m Takım Türkiye üçüncüsü, Ravzanur Avkıran ve Duygu Gizem Aydın Yıldız Kızlar 2000m Takım Türkiye ikincisi oldu. Son olarak Enes Kaan Akgün ise Yıldız Erkekler 3000m Takım Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sporcuları ve Takım Antrenörü Burcu Subatan Belir'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

